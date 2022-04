Stiri pe aceeasi tema

- Nascuți de Sarbatori: patru copii au venit pe lume in ziua de Paște, la Spitalul Județean Alba Se spune ca daca te nasti in prima zi de Paste, o sa ai parte de noroc in viata. La Spitalul Judetean de Urgenta Alba au venit pe lume, duminica, patru copii. A fost prilej de bucurie pentru patru familii,…

- Ioana, fiica lui Madalin Voicu, a nascut prematur vineri, 22 aprilie, o fetița. Din fericire, atat ea, cat și copilul se simt bine, iar proaspata mamica a facut primele declarații. In luna ianuarie, Ioana Voicu anunța ca este insarcinata in 6 luni și ca la jumatatea lunii mai va naște o fetița. Micuța…

- Sarbatorile Pascale se apropie, iar cat mai multe vedete din showbiz-ul romanesc se pregatesc intens pentru masa de Paște. Mirela Vaida le-a marturisit urmaritorilor sai de pe rețelele de socializare rețeta ei de cozonac moldovenesc. Prezentatoarea TV a marturisit ca rețeta de cozonac moldovenesc cu…

- Tudor Gheorghe, in varsta de 76 de ani și-a pierdut soția anul trecut, din cauza infectarii cu coronavirus. Chiar daca nu trece printr-o perioada buna, artistul pastreaza tradiția inainte de Paște, așa cum a facut-o in fiecare an. Interpretul se apuca de gatit. „Fac asta de mulți ani, așa ca mi-a intrat…

- Cum trebuie cumparata carnea de miel și alte produse de Paști. Sfaturi pentru romani de Sarbatori. Precizarile autoritaților Sacrificarea mieilor de Paște se realizeaza, in special, in unitați de abatorizare autorizate sanitar veterinar și pentru sacrificarea de ovine. Aceste unitați sunt supravegheate…

- Dupa ce le-a marturisit fanilor lui ca a ramas fara permis de conducere, Dorian Popa a dezvaluit motivul al Antena Stars. Artistul a marturisit ca a incalcat legea și susține ca iși merita pedeapsa.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Sorina Ceugea a oferit detalii emoționante și neștiute pana acum despre casnicia cu Danezu. Cum s-au cunoscut cei doi, dar și cum au decurs lucrurile la inceput. Bruneta a dezvaluit totul.

- Gina Pistol și Smiley au devenit parinți in urma cu cateva luni, iar de atunci viața lor s-a schimbat radical. Prezentatoarea TV petrece destul de mult timp cu fiica ei, iar aceasta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars care este cea mai mare temere pentru micuța ei, Josephine.