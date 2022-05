Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, care a fost condamnat definitiv vineri la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru fapte de corupție și dat in urmarire de catre Poliția Romana dupa ce a fugit din țara, a fost reținut la Atena, Grecia, potrivit unor surse judiciare.

