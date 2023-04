Stiri pe aceeasi tema

- Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca in Marașești un autovehicul, in care se aflau doua persoane, s-a rasturnat in fața unui imobil. La fața locului intervin polițiștii Serviciului Rutier. Conducatorul auto a fost transportat la spital. UPDATE! Din nefericire, conducatorul auto, un barbat de 66 ani,…

- Un barbat de 34 de ani a ajuns la spital noaptea trecuta, dupa ce a fost injunghiat in timpul unui scandal care a avut loc la Suraia. „In cursul serii anterioare, la ora 23.00, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un traumatism prin agresiune fizica in localitatea Suraia. La solicitare s-a deplasat…

- Astazi, ora 18.00, am fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca in Pufești, pe DN2 E85, a avut loc o coliziune intre doua tiruri și un autoturism. O persoana este momentan incarcerata. Se circula alternativ, pe un singur sens de mers. La Golești, pe DN2 E85, a avut loc o coliziune intre […]…

- Toti cainii Ministerului Afacerilor Interne (MAI), inclusiv cainii eroi trimisi sa salveze victimele prinse sub daramaturi in urma unor cutremure, sunt antrenati intr-una dintre cele mai mari scoli de profil din Europa, situata in Padurea Dumbrava Sibiului, la marginea municipiului. Aici se afla Centrul…

- Cei sase copii ai femeii din Apuseni care a murit, duminica, la trei zile dupa ce a nascut acasa cel de-al saptelea copil, au fost preluati si plasati in regim de urgenta la un asistent maternal profesionist in cazul a patru dintre acestia, iar alti doi in familia largita, a declarat luni, pentru AGERPRES,…