- Primaria Rastoaca a anunțat in urma cu puțin timp ca s-a stins din viața Ion Marcu, ultimul supraviețuitor care a luat parte la revolta impotriva colectivizarii, din 1958. Ion Marcu avea 95 de ani și a fost inchis timp de 6 ani, in patru inchisori comuniste. „Cu tristețe, va anunțam plecarea la cele…

- Comunicat de presa, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ): Astazi la ora 9.07, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru o persoana inconștienta in Adjud, cu traumatism prin strivire sub un palet de materiale. La solicitare a fost alocat un echipaj medical de urgența SAJ tip B 2, in ajutorul…

- O noua zi, o noua veste trista. Mihaela Ritivoi, voluntar activ și implicat in acțiunile caritabile ale Asociației Hope and Love for Life, a murit la numai 55 de ani. Iata mesajul Corinei Momanu, cea care coordoneaza Asociația: „Mi-aș fi dorit sa te țin mai bine și mai mult langa mine, langa noi, pentru…

- Postare Facebook/Scoala Gimnaziala „Mareșal Alexandru Averescu” Adjud: Cu regret anunțam trecerea in eternitate a profesorului de matematica și mulți ani director al Școlii Gimnaziale „Mareșal Alexandru Averescu”, CIUCUR IOAN. Ciucur Ioan a fost un profesor și un director iubit și stimat de catre elevii…

- Un pieton a fost lovit de o mașina, la Slobozia Cioraști. Conform Biroului de presa al IPJ Vrancea, „polițiștii rutieri intervin la un apel 112, privind un eveniment produs pe raza localitații Slobozia Cioraști, la ieșire inspre DN2 E85. Din primele informații rezulta ca un pieton a fost acroșat de…

- Doi copii au murit in urma unui accident rutier produs, marti, pe drumul european E85, pe raza comunei Racaciuni, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, Ema Teres. Potrivit sursei citate, in accident a fost implicat un autoturism in care se aflau opt…

- Medicul psihiatru Mircea Lazarean a murit in aceasta dimineața. Anunțul a fost facut de familie și apropiați. Medicul Lazarean suferea de mai mulți ani de o boala incurabila. Doctorul Mircea Lazarean a fost unul dintre cei mai apreciați medici specializat in neurologie și psihiatrie din Vrancea. Acesta…

- Spre sfarșit de an, cand ecourile Sf. Craciun nu s-au stins inca, ne-a parasit, pentru o lume poate mai ingaduitoare, doamna profesoara Afrodita Renea, soția fostului nostru director, prof. Victor Renea și mama poetei Oana-Diana Renea. Doamna Afrodita Renea, a fost in ultimii ani o apropiata colaborare…