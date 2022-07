Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu a declarat joi ca incidentul de pe barjele sarbe pline de carbuni aprinși de la caldura s-a produs din cauza faptului ca Bulgaria nu a curațat (dragat) partea sa din Dunare. ”Din cauza faptului ca nu s-au facut lucrarile de dragare, nu au putut circula barjele. Ieri au incercat sa intre…

- Bulgaria si Romania vor colabora pentru a asigura conditiile necesare pentru navigatia pe Dunare, este concluzia care a reiesit marti la finalul unei reuniuni gazduite de adjunctul ministrului bulgar al Transporturilor, Vladimir Vurbanov, la initiativa Comisiei Europene si a Comisiei Dunarii.Cele doua…

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila sau "Golden Gate de Romania", cum a fost supranumit, a intrat intr-o noua etapa, dupa ce marți a fost montat ultimul segment de tablier metalic. Structura suprafaței de rulare este gata, iar constructorii dau asigurari ca va fi deschis circulației din luna decembrie…

- Portul Constanța (sursa foto: Info Sud-Est/ Imago Studio) Abu Dhabi Ports Group vrea sa faca investiții in Portul Constanța, a anunțat, miercuri, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „Investiții emirateze in Romania. Conducerea Abu Dhabi Ports Group și-a manifestat interesul pentru…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca va efectua, luni si marti, o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, context in care va fi primit de A.S. Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, presedintele EAU. Potrivit unui comunicat al Guvernului, vizita precede cea de-a doua sesiune a Comisiei de cooperare intre Guvernul Romaniei…

- „Am discutat astazi cu reprezentantii Guvernului Bulgariei despre proiectul Fast Danube, un proiect vital pentru intreaga Uniune Europeana, in contextul conflictului din Ucraina! Dunarea trebuie sa fie navigabila pe tot parcursul anului pentru a putea asigura fluxul necesar de marfuri si materii prime…

- Romania, prin ministrul Transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, solicita fonduri suplimentare de la Comisia Europeana pentru infrastructura! Este un demers necesar, pentru gestionarea creșterilor de prețuri ce pot afecta proiectele de infrastructura, astfel incat sa fie evitat un blocaj al proiectelor…

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus vineri, 20 mai, dupa ce a vizitat șantierul de la Braila, ca podul suspendat peste Dunare va fi dat in circulatie in decembrie, la aproape 5 ani de la demararea proiectului și dupa 4 ani de lucrari. „Eu sunt optimist. Asa cum ne-au anuntat si…