Stiri pe aceeasi tema

- Grindeanu vrea sa transmita live cu ajutorul dronelor lucrarile la autostrazi. Potrivit ministrului Transporturilor din viitorul guvern Ciuca, romanii pot observa, in direct, stadiul lucrarilor de pe șantiere. Sorin Grindeanu a declarat la audierile din Parlament ca una dintre primele masuri pe care…

- Una dintre primele masuri pe care ministrul propus la Transporturi le va lua dupa aprobarea bugetului pe anul 2022 va fi transparentizarea procesului de constructie a autostrazilor. Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, dupa audierile din Parlament, ca intenționeaza sa arate romanilor, live, cu ajutorul…

- România va urma un planul investitional de circa 73 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe urmatorii 10 ani, a declarat Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI), la audierile din comisiile de…

- Portul Constanta nu va fi privatizat sub nicio forma, sub mandatul meu, a afirmat, miercuri, la Parlament, Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI)."Avem o intreaga istorie legata de Portul Constanta si anume o intreaga poveste…

- Sorin Grindeanu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii MTI a declarat astazi in timpul audierilor de la Parlament ca in timpul mandatului sau, Portul Constanta nu va fi privatizat sub nicio forma. Avem o intreaga istorie legata de Portul Constanta…

- Fonduri europene de aproape 105 de milioane de euro vor fi disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014- 2020 pentru investitii in dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice - componenta infrastructura de acces agricola, sesiunea de depunere…

- Comisia Europeana a transmis Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) aprobarea pentru finantarea cu 206,984 milioane de euro a "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Olt", program selectat in cadrul Programului Operational Infrastructura…

- Companiile din Africa de Sud ar putea folosi Portul Constanta drept centru logistic in cadrul operatiunilor comerciale cu Romania si cu zona europeana, i-a transmis joi presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, ministrului-adjunct al Departamentului Relatii si Cooperare…