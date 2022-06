Presedintele Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Adrian Chesnoiu din functia de ministru al Agriculturii si a semnat decretul pentru numirea ca ministru interimar a lui Sorin Grindeanu, a anunțat Administratia Prezidentiala. Premierul Nicolae Ciuca a transmis, vineri, presedintelui Klaus Iohannis, propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii […] The post Sorin Grindeanu, numit ministru interimar la Agricultura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .