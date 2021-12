Sorin Grindeanu: ”Nu mai vrem taxă de drum, ok, dar ce facem?” ”E in Parlament, chiar vine saptamana viitoare pe ordinea de zi, eliminarea taxei de pod la Cernavoda-Fetesti. Trebuie sa ne gandim. Daca am elimina aceasta taxa de pod, ne-am duce in jos cu 30 de milioane de euro in bugetul CNAIR. Nu vreau sa facem pe repede inainte, dar vom face o analiza. Daca e bine, da. Daca eliminam, bugetul de stat trebuie sa vina catre CNAIR sa acopere acest minus de 30 de milioane. Nu vreau sa vaduvim bugetul CNAIR”, a declarat, sambata, la Braila, Sorin Grindeanu. Ministrul a precizat ca analiza trebuie sa tina cont de toate aspectele si sa nu lase CNAIR cu mai putini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, sambata, la Braila, ca saptamana viitoare va ajunge pe ordinea de zi a Parlamentului un proiect care prevede eliminarea taxei de pod la Cernavoda-Fetesti. „Trebuie sa ne gandim. Daca am elimina aceasta taxa de pod, ne-am duce in jos cu 30 de…

- ”Birocratia este una dintre chestiunile care ne omoara in Romania si, de multe ori, e mai mare perioada pana incep lucrarile, decat cat dureaza efectiv o lucrare. Tot ceea ce inseamna proiect, SF, avize, mediu, mutari de utilitati sunt foarte multe exemple in care aceasta perioada este mai lunga decat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, sambata, la Braila, ca saptamana viitoare va ajunge pe odrdinea de zi a Parlamentului un proiect care prevede eliminarea taxei de pod la Cernavoda-Fetesti. ”E in Parlament, chiar vine saptamana viitoare pe ordinea de zi, eliminarea taxei de pod…

- ”E in Parlament, chiar vine saptamana viitoare pe ordinea de zi, eliminarea taxei de pod la Cernavoda-Fetesti. Trebuie sa ne gandim. Daca am elimina aceasta taxa de pod, ne-am duce in jos cu 30 de milioane de euro in bugetul CNAIR. Nu vreau sa facem pe repede inainte, dar vom face o analiza. Daca e…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, sambata, la Braila, ca saptamana viitoare va ajunge pe odrdinea de zi a Parlamentului un proiect care prevede eliminarea taxei de pod la Cernavoda-Fetesti. ”Trebuie sa ne gandim. Daca am elimina aceasta taxa de pod, ne-am duce in jos cu 30 de milioane…

- Sorin Grindeanu, ministrul desemnat al Transporturilor, susține ca ar fi șanse cat de cat rezonabile pentru doar 7 km de autostrada, in acest an. In ceea ce privește secțiunea „Transporturi” din programul de guvernare, recunoaște ca a copiat din propunerile USR, dar are și o explicație. Intrebat miercuri,…

- PSD a facut miercuri, 10 noiembrie, la negocierile pe programul de guvernare care au avut loc la Vila Lac, propuneri pentru a creste veniturile statului, printre care se numara si taxarea luxului, a declarat prim-vicepresedintele partidului Sorin Grindeanu.Sorin Grindeanu a afirmat ca PSD vrea majorari…

- "Am vazut ca PSD nu susține guvernul Ciuca pentru ca, in programul de guvernare depus la Parlament, nu se regasesc propunerile PSD in materie de creșteri de venituri.Aș vrea sa spun cat se poate de clar cateva lucruri, lasand deoparte retorica și tensiunea politica mult prea crescuta a momentului.Guvernul…