”Modificarea legislatiei achizitiilor publice si a procedurilor de eliberare a avizelor a intrat in linie dreapta! Propunerile sunt acum in faza de consultare publica, postate pe siteul Ministerului Transporturilor”, a scris Grindeanu pe Facebook. Ministrul Transporturilor explica de ce este nevoie de aceste modificari: Faza de licitatie: Eliminam INTARZIERILE artificiale in evaluarea ofertelor. – stabilim un singur termen limita pentru raspunsul catre ofertanti, privind documentele justificative. Eliminam OFERTELE nejustificat de mici, care duc la blocarea proiectelor din cauza ca Antreprenorii…