- Primul lucru pe care il vedem cand ne intalnim cu o persoana fata in fata, primul lucru care ne atrage atentia este tenul. Andreea Banica a facut pe blogul sau o postare despre lamaie in tratamentele de frumusete. A vorbit despre faptul ca tenului trebuie sa ii acorzi o mare importanta pentru ca acesta…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat, luni, ca transportul public poate fi decongestionat prin decalarea programului de lucru, insa aceste prevederi din Hotararea de Guvern 856 cu privire la prelungirea starii alerta nu au fost aplicate de angajatori.

- Marinescu atrage atentia ca evoluția epidemiei este comparabila cu formarea unui bulgare de zapada, care se rostogoleste si creste. Ce spune medicul despre sezonul gripal ”Oricum, sezonul gripal vine mai tarziu. Ma refer la sezonul gripal in adevaratul sens al cuvantului. Masurile de preventie…

- Un nou record negativ de cazuri de coronaviru, intr-o singura zi. 6.481 de noi imbolnaviri au fost confirmate din peste 36.000 de teste prelucrate. Sunt si 83 de decese in plus, iar numarul total a ajuns la 6.764. In stare grava, la terapie intensiva sunt internati acum 868 de pacienti. In total, peste…

- Medicul Dorel Sandesc, șeful asociației ATI din Romania, a explicat, intr-o interventie la Antena 3, cum sunt afectati cei care lucreaza la Terapie Intensiva de sindromul epuizarii (burnout) dar si de criticile nediferentiate la adresa corpului medical, ai carui membri, glorificati la inceputul pandemiei,…

- Decanul Facultatii de Medicina din Sibiu, medicul Radu Fleaca, vindecat de COVID-19, atrage atentia ca aceasta este "o boala serioasa, care creeaza probleme dificile". "Este o boala serioasa, care poate si creeaza probleme dificile, si nu ma refer aici din punct de vedere al sistemului economic si…

- Candidatul USR PLUS la functia de primar al Timisoarei, Dominic Fritz, a declarat, vineri, ca ii va propune presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sa invite in municipiu toti sefii statelor care au minoritati in Banat, pentru o dezbatere pe tema inovarii prin diversitate, pe care o considera "definitorie…

- Președintele Organizației Județene Suceava a Pro Romania Suceava, deputatul Catalin Nechifor, a atras atenția ca apa potabila de la Berchișești ar putea fi contaminata de la gropile de gunoi neconforme de pe malul raului Moldova. Catalin Nechifor a facut afirmația in cadrul unei conferințe de presa…