Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile in infrastructura risca sa se blocheze daca nu sunt asigurate fonduri suplimentare, inclusiv la nivel european, in contextul in care pretul materialelor este in crestere, sustine ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. El participa joi la reuniunea ministrilor transporturilor din UE…

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus vineri, 20 mai, dupa ce a vizitat șantierul de la Braila, ca podul suspendat peste Dunare va fi dat in circulatie in decembrie, la aproape 5 ani de la demararea proiectului și dupa 4 ani de lucrari. „Eu sunt optimist. Asa cum ne-au anuntat si…

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au inregistrat o scadere fara precedent in luna aprilie, acesta fiind a zecea luna consecutiva de scadere, insa piata din Romania a inregistrat cea mai puternica crestere a inmatricularilor comparativ cu luna aprilie a anului trecut, arata datele publicate miercuri…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anuntat, printr-o postare pe Facebook, ca infrastructura feroviara din Portul Constanta va fi reabilitata, dupa ce bugetul CFR a fost suplimentat cu 200 de milioane de lei.

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a participat luni, 11 aprilie 2022, la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre ale UE – Consiliul Afaceri Externe/CAE, care a avut loc la Luxemburg. Principalele subiecte de pe agenda au vizat raspunsul UE la agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei,…

- Deputat PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu: „Modernizam și dezvoltam infrastructura Argeșului!” Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca au fost semnate doua noi contracte importante pentru reabilitarea si modernizarea unor drumuri din Argeș. Este vorba despre DN 73C- Curtea de…

- Vicepremierul și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au avut joi o intalnire de lucru cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, cu care au discutat despre intarirea cooperarii in domeniul energiei, rolul Ankarei in medierea razboiului din Ucraina și…

- Cand Primaria Timisoara si CFR-ul nu se pun de acord cum ar trebui sa arate Gara de Nord, lucrarile de reabilitare vor mai intarzia. Mult. Aflat la Timisoara, ieri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu asteapta schimbarea legislatiei in domeniul licitatiilor publice, aceasta avand si rolul de…