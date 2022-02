“O noua verificare a lucrarilor pe santierul Variantei Ocolitoare Timisoara Sud. Sunt nemultumit de evolutia lucrarilor. In doua saptamani s-au montat doar 22 de grinzi!”, a scris, sambata dimineata, pe Facebook, Sorin Grindeanu. El a cerut ca proiectul sa fie monitorizat de DRDP Timisoara si a anuntat ca, peste doua saptamani, va reveni sa verific santierul, in alt punct – Freidorf-Utvin. Compania Nationala de adminsitrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta, in martie 2020, inceperea lucrarilor de constructie a Variantei Ocolitoare Timisoara Sud, un proiect de peste 272 de milioane de lei,…