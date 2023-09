Stiri pe aceeasi tema

- „Nu poți sa stai și sa ceri, de exemplu, spor de caldura daca ești fochist, asta este fișa postului”, spune prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu despre intenția coaliției de a elimina sporuri precum cel de condiții vatamatoare.

- Potrivit oamenilor de știința, caldura ieșita din comun a ucis peste 60.000 de persoane in Europa vara trecuta, intr-un dezastru care a devenit și mai mortal din cauza gazelor cu efect de sera care au afectat planeta, scrie The Guardian.Statisticienii UE au tras un semnal de alarma in luna august, cand…

- Aerul condiționat este un aparat indispensabil vara pentru cei mai mulți oameni care locuiesc la orașe. Caldura este greu de suportat in condiții caniculare, insa la fel de suportat sunt deseori și facturile la curent. Cat consuma de fapt un aer condiționat.

- Codul Galben de canicula valabil pentru toata țara, inclusiv astazi, iși spune cuvintul. Pe unele trasee din țara, de la temperaturile ridicate, s-a deformat suprafața drumurilor. In rețele sociale, a aparut un filmuleț, in care autorul, un șofer, atenționeaza despre faptul ca pe o porțiune a traseului…

- Exista plante care pot oferi o alternativa racoroasa la caldura sufocanta a verii și la consumul excesiv de energie electrica al aerului condiționat. Descopera in continuare despre aceste plante și cum poți aduce frumusețe in locuința, economisind in același timp la factura de energie!Valul de caldura…