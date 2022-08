Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele social-democratilor, Marcel Ciolaccu a declarat ca ar fi mandru ca statul nostru sa fie reprezentat la nivel de secretar general NATO, indiferent de culoare politica, fiind intrebat cu privire la posibilitatea ca presedintele Klaus Iohannis sa preia conducerea NATO.

- CFR Cluj a trecut de Rapid, scor 1-0, in primul derby al sezonului din Liga 1. VAR-ul putea sa intoarca soarta partidei la ultima acțiune, dar Balgradean a aparat penalty-ul executat de Alexandru Albu. Arbitrajul video incepe sa iși faca simțita prezența in fotbalul romanesc. ...

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni, la reuniunea Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat, ca pana in 1 iulie coaliția va lua o decizie cu privire la masurile fiscale.

- O lista a dezastrelor patronate de Arsene (PSD): doar in ultimii trei ani, numele sau a fost implicat in incendiul de la spitalul Piatra Neamt, esecul spitalului Letcani, podul prabusit peste Siret. El este judecat pentru coruptie, fiind deja condamnat in prima instanta la peste opt ani de inchisoare.…

- Thailanda a legalizat joi cultivarea marijuanei și consumul acesteia in alimente și bauturi, fiind prima țara asiatica unde s-a facut acest lucru, potrivit Reuters. Scopul este de a-și stimula sectoarele agriculturii și turismului, insa fumatul de marijuana este in continuare interzis prin lege.…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, vicepremierul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor, precum și miniștrii Lucian Romașcanu (Cultura) și Sorin Cimpeanu (Educație), se vor afla astazi la Buzau, pentru a participa la doua evenimente diferite.…

- Ministrul a declarat ca a chemat la raport toata conducerea Tirrena Scavi, firma care se ocupa de varianta ocolitoare sud din Timisoara, firma care a cerut intelegere pana la finalizarea accesarii unui credit bancar. Cei de la Todini Construzioni Generali S.p.A. au inceput pregatirile de santier pentru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca nu are „nici cea mai mica problema” sa ocupe, din 2023, functia de premier al Romaniei in cazul in care colegii de partid vor decide acest lucru. „Daca colegii mei vor decide ca eu sa fiu primul ministru al Romaniei, nu am nici cea mai mica problema. Avem…