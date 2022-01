Sorin Grindeanu, despre întârzierile trenurilor, după ce un vagon a luat foc: „Nu-i primul, nici ultimul” „Nu este primul, nici ultimul incident de acest fel, din pacate. Infrastructura feroviara este mult in urma. Infrastructura trebuie sa fie modernizata, iar activitatea feroviara sa fie restructurata. Aceste lucruri trebuie sa fie schimbate”, a explicat ministrul Transporturilor.A fost alerta in județul Prahova dupa ce un tren de marfa a fost cuprins de flacari. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Vagoanele erau incarcate cu ingrașaminte chimice. Din cauza incidentului, alte treburi in care se aflau calatori au fost blocate pe șine. Pericol de EXPLOZIE in Prahova: Un tren a luat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

