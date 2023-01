Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grideanu, are, de la inceputul acestui an, un consilier cu ștate vechi in politica, provenit din partidul controlat de mogulul Dan ”Felix” Voiculescu. Titu Bojin, fost director PSD al ABA Banat, a sarit in barca lui Dan ”Felix” Voiculescu De la inceputul acestui an, in echipa de consilieri a ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a venit un politician foarte cunoscut in județul Timiș. Este vorba despre fostul director al Administrației Bazinale de Apa Banat și ex-președinte al Consiliului Județean Timiș, Titu Bojin,…