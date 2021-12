”Pe Oravita-Anina nu va fi intrerupta circulatia trenurilor, ci va fi ca pana acum. E problema rezolvata”, a declarat Sorin Grindeanu, sambata, in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc a Timisoara. Trenul Oravita-Anina era propus sa circule in perioada 12 decembrie 2021 – 31 martie 2022 si 1 noiembrie – 10 decembrie 2022, permanent in zilele de vineri, sambata si duminica si facultativ in perioada luni, marti, miercuri si joi. Conform Mersului trenurilor, garnitura va circula permanent pe aceasta ruta. Asociatia Euroland Banat a transmis ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu,…