- „In acordul politic, am lasat libertate organizatiilor judetene, nu s-a impus o anumita alianta, sa se rupa cele existente si sa se intample aliante PSD - PNL in judet. Nu, am lasat lucrurile sa se duca in jos si sa ia deciziile organizatiile judetene si cred ca e decizia corecta pentru ca pana la urma…

- „Pentru mine, Sorin Grindenau va fi premierul care a dat OUG 13, ordonanta care a scos sute de mii de oameni in strada. Fiecare partid isi decide propriii reprezentati in guvern, dar pentru mine Sorin Grindeanu a fost si ramane premierul care a dat OUG 13. Nu sunt deloc incantat sa-l vad in Guvern.…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca, in sedinta conducerii PNL de luni seara, s-a dat un vot nu doar pentru continuarea negocierilor cu PSD, ci pentru "negocieri mai aplicate" atat cu USR, cat si cu PSD. Intrebata cum s-ar simti in calitate de coleg de alianta cu Sorin Grindeanu, ale carui decizii…

- Alianța de guvernare PSD – PNL va mai include UDMR și parlamentarii grupului celorlalte minoritați naționale. Anunțul in acest sens l-a facut, marți, Marcel Ciolacu, președintele PSD. „Astazi se va face, cred, echipa care sa inceapa sa uniformizeze cele doua programe de guvernare, al PNL si al PSD”,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat intr-o emisiune TV luni seara ca alianța dintre PSD și PNL pentru guvernare ar trebui sa dureze cel puțin pana in 2024 și ca premierii nu mai trebuie schimbați de cateva ori pe an. „Noi am luat decizia de a avea negocieri cu PNL, UDMR și minoritați, asta…

- PNL are de ales intre a reface coaliția cu USR, sau sa se intoarca la PSD – hoție din banii publici pentru baronii locali Am crezut ieri ca exista o șansa pentru refacerea coaliției de modernizare. Din pacate, in ultimele ore vedem ca intenția unor lideri PNL e de a se arunca in brațele PSD și reformarea…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a facut marți, intr-o declarație de presa susținuta in Parlament, un apel pentru refacerea coaliției de guvernare PNL-USR-UDMR, avertizand ca o alianța intre PNL și PSD ar fi una „toxica” care ar avea ca scop pastrarea privilegiile și impiedicarea modernizarii Romaniei.…

- O informație de ultima ora contureaza tot mai mult ideea apariției unei alianțe PNL-PSD. Totul dupa ce s-a aflat ca, potrivit Antena3, Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD preia, interimar, președinția Camerei Deputaților. E vorba despre un mandat interimar pentru doua saptamani, dupa ce anterior…