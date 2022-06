Sorin Grindeanu: A fost avizată achiziția a încă 20 de trenuri electrice de lung parcurs Achizitia a inca 20 de trenuri electrice de lung parcurs fost avizata vineri in Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook . Licitatia va fi derulata de Autoritatea pentru Reforma Feroviara prin PNRR, la o valoare estimata de 180 milioane euro, la care care se adauga costurile intretinerii si reparatiilor de aproximativ 270 milioane euro (suma asigurata de operatorii feroviari in cadrul implementarii contractelor de servicii publice). Potrivit ministrului, investitia are mai multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța, cineri, ca a fost avizata in Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor achiziția a inca 20 trenuri electrice de lung parcurs. „A fost avizata astazi (vineri – n.r.) in Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor achiziția…

- Incepand cu data de 10/11 iunie pana in data de 11/12 septembrie 2022, 40 de trenuri vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii, a transmis, marți, CFR Calatori. Este vorba de ”Trenurie Soarelui” , pentru sezonul estival 10/11 iunie – 11/12…

- Reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15 reprezinta o prioritate pentru reducerea cheltuielilor bugetare, sustin reprezentantii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Conform sursei citate de Agerpres, CCIR a organizat o intalnire de lucru cu…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei, impreuna cu mai multe organizatii patronale si profesionale sectoriale din Romania, considera drept prioritara reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15, precum si redefinirea notiunii de comuna ca localitate cu…

- Licitatia pentru achizitia a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost publicata in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice), valoarea investitiei fiind cuprinsa intre 3,2 si 4,1 miliarde lei. Potrivit documentatiei, sunt trei loturi, pe regiuni, contractele avand o clauza prin care se…

- "Licitația pentru achiziționarea a 62 de trenuri electrice de scurt parcurs a fost deblocata! Astazi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a transmis, spre publicare in SICAP, anunțul de participare așteptat de ani de zile. Este inca un pas spre modernizarea condițiilor de calatorie cu trenul…

- La aniversarea a 9 ani de activitate, retailerul roman de optica Lensa deruleaza campania De 9 ani, ai mereu o noua imagine, cu reduceri de pana la 90% mii de produse. Un studiu arata ca oamenii care poarta ochelari de vedere au mai mult succes la interviurile de angajare și sunt percepuți ca fiind…

- Compania Auchan anunța un program prin care pune in vanzare telefoane la preț redus, recondiționate, cu garanție 12 luni. Aceste telefoane mobile pot fi cumparate in 30 dintre hipermarketurile Auchan din Romania. Magazinele se afla in in București, Cluj, Craiova, Sibiu, Timișoara, Constanța, Brașov,…