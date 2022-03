Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a infiintat Registrul utilajelor, o baza de date cu echipamentele de care dispun firmele care participa la licitatii pentru proiecte de infrastructura de transport. Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la finalul sedintei…

- Refugiații din Ucraina pot folosi o aplicație in care sunt prezentate coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, duminica, o aplicație care prezinta coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei, pentru persoanele refugiate din…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, ca garniturile CFR Calatori au fost suplimentate cu vagoane pentru a asigura calatoriile gratuite pentru refugiații din Ucraina. „S-au suplimentat toate garniturile de tren dinspre Suceava. Vin cinci garnituri de tren zilnic. Pe fiecare din…

- Marilena Nedelcu, redactor șef al Sursa Zilei, a prezentat, sambata, la Romania TV, o analiza pertinenta a situației din Ucraina. „Putin vrea sa cucereasca Kievul. Vrea sa ajunga pe bulevardul Victoriei din Kiev, unde se afla toata administrația ucraineana, și ataca Kievul din cel puțin 3 zone. Se…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis, joi, ca in saptamana 7 – 13 februarie, 50,6% dintre cazurile de COVID-19 confirmate s-au inregistrat la persoane nevaccinate. In aceeasi saptamana, 42,9% dintre cazuri au fost inregistrate in Bucuresti si judetele Timis, Cluj, Constanta si Prahova.…

- Romania are 4.538 de buncare in care oamenii se pot adapostii. Conform unei liste publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, cele mai multe se afla in Capitala, 1.171 la numar. Cele mai multe adaposturi de protectie civila din București se afla sub blocuri de locuințe sau in parcarile…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca, incepand de joi, se poate calatori cu un singur bilet sau abonament pe toate mijloacele de transport disponibile in zona Bucuresti-Ilfov: tren, metrou, autobuz, tramvai si troilebuz. ”De astazi se poate calatori cu un singur bilet sau abonament…

- Romania este bine aparata, a declarat Klaus Iohannis in cadrul vizitei oficiale pe care șeful NATO, Jens Stoltenberg, a facut-o, vineri, la Constanța, la baza militara Mihail Kogalniceanu. Oficialul NATO a reiterat faptul caNATO este o alianta defensiva, iar scutul de la Deveselu din tara noastra are…