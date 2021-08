Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a explicat mai multe variante care ar putea intra in vigoare din toamna, odata cu inceperea noului an școlar. Ministrul Cimpeanu a prezentat mai multe reguli care vor avea loc din toamna, odata cu inceperea noului an școlar și a explicat ce ipoteze sunt luate in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca vineri va avea loc o intalnire la Guvern pe tema masurilor pentru inceperea noului an școlar pe 13 septembrie, iar o ipoteza luata in calcul este aceea ca elevii vaccinați sa poata continua sa mearga fizic... The post Cimpeanu: Ipoteza – la apariția…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat la B1 TV ca este inacceptabila continuarea pierderii prin sistemul de invatamant online si ca in acest moment varianta luata in calcul este inceperea scolii din 13 septembrie, in format fizic. „Suntem in contact permanent si cu Ministerul Sanatatii,…

- Ministrul Educației despre inceperea școlii: „Decizia la acest moment este, 13 septembrie – scoala cu prezenta fizica pentru toti elevii” Ministrul Educației despre inceperea școlii: „Decizia la acest moment este, 13 septembrie – scoala cu prezenta fizica pentru toti elevii” In cursul serii de duminica,…

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de competența, bazandu-ma pe cunoașterea condițiilor din școli, in care regulile sanitare au fost respectate…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca liceele vor putea organiza examene de admitere chiar din 2022. Pentru ca acest lucru sa se intample, este nevoie ca noua lege a Educației sa fie adoptata cel tarziu la inceputul anului viitor. Elevii ar putea opta fie pentru Evaluarea naționala, ca și pana…

- Evaluarea Nationala și examenul de Bacalaureat vor avea loc și anul acesta cu respectarea normelor sanitare de protecție. Ministrul Educatiei recomanda insa școlilor sa renunțe la o parte din regulile sanitare. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a recomandat inspectoratelor scolare eliminarea triajului…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca l-a demis pe Ionel Pușcaș, inspector general ISMB, care a declarat ca incidentul de la o scoala din Bucuresti, unde un elev s-a aruncat de la etaj, a fost doar “o joaca de obișnuita”. “Ministerul Educatiei are o abordare clara. Nu poate tolera abordari…