Stiri pe aceeasi tema

- Noul an scolar 2021 – 2022 incepe luni, cu prezenta fizica la cursuri in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant din Romania, excepție facand circa 7000 de copii din 12 localitați unde numarul cazurilor de Covid a crescut incidența la peste 6 la mia de locuitori. Aproape trei milioane de copii…

- Șeful DSU atrage atenția asupra pericolelor reprezentate de noua tulpina Covid-19, mult mai contagioasa și mai agresiva fața de cele anterioare. Din pacate, o mare parte dintre cei afectați de acest nou val sunt tinerii, care incep sa umple paturile spitalelor din strainatate, dar și din Romania. Raed…

- Numarul cazurilor noi de COVID-19 confirmate in 24 de ore a revenit ieri, peste 200 in Romania – nivelul anuntat la pranz, 233, este cel mai mare din ultimele doua luni. Continua sa creasca si numarul pacientilor cu coronavirus in spitale. Sunt 441 in prezent, din care 60 la terapie intensiva. De luni…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 a vorbit luni seara despre situația actuala in Romania, dar și de pericolul care poate aparea in orice moment din cauza transmiterii comunitare a tulpinii Delta. Din pacate, interesul cetațenilor pentru imunziare scade drastic, iar acest fenomen aduce…

- Caini dresati prezenti la Sibiu pentru a depista persoanele cu COVID-19 Foto arhiva: Ramona Alexandrescu Persoanele cu COVID-19 care circula pe Aeroportul International din Sibiu vor putea fi depistate, pâna la 1 august, de câini politisti special antrenati la Scoala MAI din oras.…

- O treime din populatia de la oraș a avut Covid-19, arata un studiu recent. Potrivit celor mai noi date, gradul de imunitate colectiva in mediul urban este in prezent de peste 60%, potrivit Realitatea Plus. Potrivit studiului, peste 50% din populația din urbanul mic și 34% din urbanul mare a avut Covid-19.…

- Medicul care a vindecat cei mai mulți pacienți cu Covid-19 din Romania la inceputul pandemiei avertizeaza cetațenii cu privire la pericolul reprezentat de valul patru, provocat in mare parte de tulpina Delta. Virgil Musta le recomanda romanilor sa se bucure de aceste momente de relaxare, caci in scurt…

- Transmitere comunitara a tulpinii Delta in orasul Pitesti si imprejurimi. INSP, in alerta dupa ce a fost inregistrat un deces cu varianta Delta in judetul Arges Este vorba despre o femeie in varsta de 72 de ani, care avea condiții medicale preexistente si nu era vaccinata impotriva Covid-19. Sursa citata…