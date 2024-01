Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jucator al Universtații Craiova, Gica Craioveanu, s-a aratat extrem de dezamagit de eșecul juveților in fața FCSB (0-3) și se teme sa nu rateze play-off-ul. El acuza lipsa de atitudine, de orgoliu a alb-albaștrilor, „asta m-a omorat!”, și-l pune la zid și pe antrenorul Ivaylo Petev. Gica Craioveau…

- Patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, a facut o serie de acuzații dupa meciul pierdut cu Farul, 0-1. Mititelu a vorbit despre Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, pe care-l acuza ca a trimis arbitrii la Constanța cu tema ca FCU Craiova sa fie invinsa. „Am vorbit cu jucatorii noștri,…

- Universitatea Craiova a inceput „cu stangul” 2024 și a pierdut meciul cu Farul de pe teren propriu, scor 1-2. Oltenii sunt pe locul 4 in Superliga, cu 34 de puncte, la 13 de liderul FCSB. In acest context, oltenii „tremura” pentru calificarea in play-off. U Cluj, echipa de pe locul 7, este la 2 puncte…

- Ante Roguljic, 27 de ani, urmeaza sa fie anunțat maine, miercuri, la U Cluj, daca „Șepcile roșii” ajung la consens cu mijlocașul ofensiv croat, afirma sursele GSP. Fotbalistul care este in proprietatea Universitații Craiova n-a vrut sa mearga la Dinamo. Ante Roguljic, 27 de ani, nu mai este pe lista…

- Finantatorul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, nu a mai glumit in acest mercato in privinta mutarilor. In primul rand a scapat de unii jucatori care nu mai puneau osul la treaba si ocupau cam degeaba locul in echipa, dar a „marcat“ si la capitolul achizitii. Astfel, dupa cooptarea lui Pyry Soiri…

- Din informațiile Gazetei Sporturilor, antrenorul Universitații Craiova, Ivaylo Petev, i-a solicitat patronului Mihai Rotaru intariri pe trei posturi-cheie in mercato invernal: fundaș central, mijlocaș defensiv și „varf”. Universitatea Craiova a avut un final de an „mișcat”, cu o ingrangere, la Sibiu,…

- Cosmin Moți (38 de ani), directorul tehnic al campioanei Bulgariei, Ludogoreț Razgrad, i-a facut un scurt portret lui Ivaylo Petev (48 de ani), antrenorul care va prelua banca tehnica a celor de la CS Universitatea Craiova. Ivaylo Petev a fost antrenorul lui Ludogoreț Razgrad in doua mandate, cuprinse…

- Forma extrem de slaba a echipei de dupa „fuga“ lui Laurențiu Reghecampf la Al-Taee l-a determinat pe finanțatorul Universitații Craiova sa caute un antrenor capabil sa redreseze corabia. Mihai Rotaru l-a „ochit“ pe Ivaylo Petev, fost selecționer al Bulgariei și antrenor cu rezultate remarcabile la Ludogorets.…