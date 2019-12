Şorici în saramură cu usturoi. O delicatesă ce se topeşte în gură Se pregateste soriciul, se spala, se curața de par. Se taie fasii apoi, cu dimensiunile dorite. Se ruleaza, eventual se leaga cu ata si se aseaza in borcane de 800 grame. Se pregateste saramura din apa, sare si usturoi. La 1 litru de apa, se pun 40 grame de sare. Se lasa la frigider 3-4 zile, timp in care are timp sa se fragezeasca. Daca este tare si este nevoie, se poate fierbe inainte de a se pune in saramura. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

