- Un barbat care amenința oamenii in plina strada cu cuțitul a fost reținut de polițiștii de la secția 9. Ca sa il poata reține, oamenii legii au facut uz de arma. „Intervenție in forța a polițiștilor de ordine publica din cadrul Secției 9 Poliție, in cazul unui barbat care amenința mai mulți cetațeni…

- Theo Rose are 24 de ani și este una dintre cele mai bune voci din Romania. Artista a facut parte din mai multe proiecte TV, unul dintre acestea fiind „Bravo, ai stil!”, la Kanal D. Acum, aceasta a anunțat ca va face parte din familia Pro TV, fara a da alte detalii despre proiectele pe care le va avea…

- La mai bine de o saptamana de cand Armin Nicoara a acuzat-o ca i-a furat o piesa, Carmen de la Salciua face primele declarații pe acest subiect. Cantareața a adresat scandalul cu celebrul artist in mediul online.

- Xonia a marturisit ce a condus la desparțirea dintre ea și iubitul milionar. Chiar daca mulți erau de parere ca distanța le-ar fi stat in cale, vedeta a ținut sa precizeze ca nu acest aspect a dus la separarea dintre ea și fostul partener. Cantareața a dezvaluit ce nu i-ar ierta niciodata unui barbat.

- Un barbat in varsta de 86 de ani a suferit arsuri in urma unui incendiu care a avut loc in plina noapte la o gospodarie din Radauți. Octogenarul a primit ingrijiri medicale la fața locului din partea echipajului de pe ambulanța și pentru ca arsurile erau minore a refuzat sa fie transportat la ...

- Dodo a fost intr-o relație cu un barbat mult mai in varsta decat ea, pe nume Liviu Kevin. Cei doi s-au desparțit, iar acum au un copil impreuna, dupa ce mai multe persoane au fost impotriva relației lor. In momentul de fața tanara artista pare foarte fericita, ba chiar, a postat cateva imagini cu un…

- Nicoleta Nuca, in varsta de 28 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Recent, aceasta a intrat in randul vedetelor care au avut nevoie de o schimbare, așa ca a facut prima intervenție la nivelul feței. Interpreta a explicat de ce a luat aceasta decizie.„Exista niște clișee cumva…