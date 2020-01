Sore este captiva intr-o inchisoare in videoclipul regizat de ea pentru noua piesa „Langa tine”, continuarea povestii redate tot sub semnatura ei regizorala in clipul „Cum sa ma las”, lansat de Sore la inceputul iernii cu un succes mare in online. Intr-o celula semiobscura, cu peretii scrijeliti cu zilele ramase pana la eliberare, cu mainile legate la spate, cu hainele murdare si patate de sange, ranita, cu ochii pierduti ca dupa o tortura a martorilor, Sore spune metaforic si foarte puternic vizual povestea captivitatii intr-un trecut sau prezent dureros. „Am ales o inchisoare ca decor principal…