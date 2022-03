Sorana Cîrstea va lupta cu Yastremska pentru un loc în finala de la Lyon Sorana Cirstea s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA 250 de la Lyon, dotat cu premii totale de 193.127 de euro, dupa ce a trecut de unguroaica Anna Bondar, cu 6-3, 6-3. In cazul in care va ajunge in finala, Sorana va trece peste Simona Halep in clasamentul WTA. Cirstea (31 ani, 30 WTA), a doua favorita, a obtinut victoria dupa o ora si 24 de minute. Romanca a inceput bine jocul si a condus cu 2-0, dar Bondar (24 ani, 79 WTA) a revenit si a egalat, 2-2. A urmat o serie de trei break-uri, doua reusite de Sorana, care a inchis primul set cu 6-3. Primele trei ghemuri din setul al doilea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

