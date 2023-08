Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, liderul mondial si campionul en titre la Flushing Meadows, s-a calificat facil in runda a doua a turneului US Open, dupa ce a profitat de abandonul adversarului sau, germanul Dominik Koepfer (75 ATP), marti, la New York, la scorul de 6-2, 3-2 pentru iberic, potrivit…

- Sorana Cirstea a debutat cu o victorie la editia din acest an a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, 6-2, 6-3 cu Kayla Day, luni, la arenele Flushing Meadows din New York, informeaza Agerpres. Citește și: FC Argeș lupta, miercuri, cu FC Bihor pentru un loc in grupele Cupei Romaniei Romanca…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 2 mondial, s-a calificat cu usurinta in runda a doua a turneului US Open, dupa ce l-a invins pe francezul Alexandre Muller (84 ATP) cu 6-0, 6-2, 6-3, luni, la arenele Flushing Meadows din New York, astfel ca e sigur ca va reveni in fruntea clasamentului ATP la…

- Sorana Cirstea s-a calificat in turul secund al US Open! Jucatoarea noastra de tenis a invins-o in turul inaugural pe americana Kayla Day (93 WTA), beneficiara unui wildcard. Acum, sportiva va incasa 123.000 de dolari și 70 de puncte WTA.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (57 WTA) s-a calificat in turul trei la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, dupa ce a trecut joi, in trei seturi, 1-6, 6-3, 6-2, de americanca Alycia Parks.

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat miercuri in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 7-5, 6-4, 6-3, de britanicul Arthur Fery (391 ATP), beneficiar al unui wild card.Rusul s-a impus dupa o partida de doua…

- Maria Sakkari, jucatoarea de tenis din Grecia favorita nr 8 a turneului de la Wimbledon, a parasit competitia, miercuri, fiind eliminata de catre ucraineana Marta Kostyuk.Marta Kostyuk (21 de ani, nr 36 WTA) a reusit sa o elimine din turneul de la Wimbledon pe favorita nr 8, Maria Sakkari (27 de…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (37 WTA) s-a calificat miercuri in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-3, de germanca Tatjana Maria (62 WTA).