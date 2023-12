Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon in tenisul mondial debuteaza la finalul acestei saptamani cu turnee la Antipozi, prima competiție fiind United Cup. Cel dintai turneu incepe pe 31 decembrie, la Brisbane, unde vor participa și doua romance: Ana Bogdan și Sorana Cirstea. Noul sezon in tenisul mondial e aproape de a incepe.…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei va infrunta formatia Ucrainei, in deplasare, in calificarile pentru turneul final al competitiei Billie Jean King Cup, potrivit tragerii la sorti efectuate duminica la Londra. Duelul va avea loc in perioada 12-13 aprilie. Luna aceasta, Romania a invins Serbia cu 4-0,…

- Sorana Cirstea ramane pe locul 26 in clasamentul WTA dezvaluit luni, 16 octombrie, fiind cea mai bine clasata romanca in topul mondial. „Sori” are 1765 puncte, in timp ce Ana Bogdan a coborat de pe poziția 72 pe 73 (897 puncte), iar Irina Begu a cunoscut de asemenea o scadere, de un loc, fiind acum…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, principala favorita, a fost invinsa surprinzator de germanca Eva Lys, cu 6-3, 6-3, marti seara, in prima runda a turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 259.303 dolari si care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca.

- Sorana Cirstea devine favorita numarul 1 a turneului. Mara Gae, caștigatoarea US Open 2023 la junioare dublu, iși face debutul in circuitul WTA! Noua ediție a Transylvania Open WTA 250, cel mai bun turneu din lume la categoria WTA250 in 2022, este gata de start și aduce la Cluj-Napoca nume mari ale…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, principala favorita, va juca impotriva sportivei germane Eva Lys, in prima runda a turneului ransylvania Open (WTA 250), care va avea loc de luni in BT Arena din Cluj-Napoca.Pe tabloul principal de simplu se afla sase jucatoare din Romania: Sorana Cirstea…

- Tragerea la sorti a meciurilor de pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, a avut loc sambata. Favorita principala este Sorana Cirstea, locul 26 WTA, care o va intalni in primul tur pe germana Eva Lys, numarul 119 mondial. Jaqueline…

- Sorana se afla pe locul 26 (stagnare) cu 1765 de puncte. In top 100 WTA se mai gasesc Ana Bogdan (72), Irina Begu (74) și Jaqueline Cristian (100). 26 Sorana Cirstea 1765 puncte 72 Ana Bogdan 897 (-1) 74 Irina Camelia Begu 888 (-1) 100 Jaqueline Cristian 674 (+2) 185 Gabriela Ruse 399 192 Irina […]…