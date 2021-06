Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea, locul 54 WTA, s-a calificat in optimi la Roland Garros, dupa victoria cu rusoaica Daria Kasatkina, locul 37 WTA. Este a doua oara cand Sorana ajunge in aceasta faza la French Open. Fostul antrenor de tenis al Simonei Halep, Firicel Tomai, crede ca relația de iubire a Soranei cu Ion Ion…

- Sorana Cirstea este in turul trei la Roland Garros. Sportiva a invins-o pe Martina Trevisan (97 WTA). Sorana Cirstea a avut nevoie de doua ore și 37 de minute pentru a o invinge pe Trevisan, scor 6-4, 3-6, 6-4. Sportiva se va duela pentru un loc in optimile Grand Slam-ului cu Daria Kasatkina (37 WTA).…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (54 WTA) s-a calificat in turul al treilea la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. In runda secunda, Sorana Cirstea a invins-o, miercuri, 2 iunie, in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-4, pe italianca Martina Trevisan (97 WTA), dupa o partida…

- Belinda Bencic (a zecea favorita a întrecerii de la Paris) a parasit Grand Slam-ul de la Porte d'Auteuil în turul al doilea. Elvețianca a fost învinsa fara drept de apel de Daria Kasatkina (37 WTA), rusoaica continuând parcursul de la Roland Garros.Rusoaica s-a impus…

- Simona Halep a luat o hotarare majora dupa ce tocmai a incheiat aventura de la Madrid. Sportiva noastra a incetat colaborarea cu antrenorul roman din echipa ei, Artemon Apostu-Efremov. Dubla campioana de Grand Slam, Simona Halep a luat hotararea de a avea alaturi de ea in echipa un singur antrenor…