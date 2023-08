Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea, locul 31 WTA, a fost eliminata, miercuri, in turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Montreal.Cirstea a fost invinsa de favorita 14, sportiva ceha Karolina Muchova (17 WTA), scor 7-5, 6-4, intr-o ora s 47 de minute, conform News.ro. Muchova va juca in turul urmator…

- Sorana Cirstea, singura romanca de pe tabloul principal la turneului canadian, a inceput cu dreptul parcursul de la Montreal. Romanca s-a calificat in turul 2 al turneului WTA 1000, dupa 6-4, 7-6 (3) cu Varvara Gracheva (40 WTA), in prima runda. Aflata pe locul 31 in ierarhia mondiala, Cirstea s-a impus…

- Roland Garros 2023 | Irina Begu – Karolina Muchova 3-6, 2-6. Romanca a fost eliminata din turul trei de la Openul Francez. Begu a fost invinsa categoric de Muchova, ocupanta locului 43 WTA. Dupa ce Irina Begu a fost eliminata de la Roland Garros, Romania a ramas fara reprezentante pe tabloul principal…

- Irina Begu s-a calificat spectaculos miercuri in turul 3 la Roland Garros, dupa o victorie in doua seturi in fata italiencei Sara Errani, 6-3, 6-0. Begu (32 ani, 27 WTA), cap de serie numarul 27, cu un as si sapte duble greseli in acest meci, a obtinut victoria dupa o ora si 13 minute in fata unei jucatoare…

- Sorana Cirstea, locul 34 WTA, a fost eliminata, vineri, de letona Jelena Ostapenko, numarul 20 mondial si favorita 20, in turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Roma. Ostapenko s-a impus cu scorul de 6-3, 3-6, 2-6, in doua ore si 14 minute. In setul decisiv, la 5-1 pentru Ostapenko, Sorana…