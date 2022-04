Stiri pe aceeasi tema

- Elise Mertens (23 WTA și cap de serie numarul unu) a fost eliminata de la WTA Istanbul, iar Sorana Cirstea a devenit in acest moment principala favorita la caștigarea competiției de categorie WTA 250.

- Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Istanbul, dotat cu premii totale de 239.477 de dolari, dupa ce a trecut, marti, de croata Ana Konjuh, cu scorul de 6-4, 6-3. Bogdan (29 ani, 90 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 24 de minute, in fata unei jucatoare de 24…

- Sorana Cirstea (32 ani, 24 WTA) a invins-o categoric pe rusoaica Kamilla Rakhimova (20 ani, 95 WTA), scor 6-4, 6-1 și s-a calificat in turul 2 la turneul WTA 250 de la Istanbul. Sportiva noastra și-a respectat statutul de favorita și a caștigat fara emoții duelul cu Rakhimova. Astfel, Sorana iși continua…

- Sorana Cirstea (a doua favorita și locul 24 WTA) s-a calificat marți in optimile turneului de la Istanbul, competiție unde sportiva noastra este campioana en-titre. Romanca a intalnit-o pe Kamilla Rakhimova, pe care a invins-o cu scorul de 6-4, 6-1, dupa o ora și 16 minute. Sorana ar fi trebuit sa o…

- La prima experiența ca antrenor in Billie Jean King Cup (fosta Fed Cup), Horia Tecau s-a confruntat cu mari probleme de lot, iar Romania a pierdut cu 4-0 in Polonia! Capitan-nejucator debutant la Radom, lui Horia Tecau i-a fost dat sa traiasca un thriller unic in lumea tenisului feminin: in 24 de ore…

- Simona Halep, cap de serie numarul 24, s-a calificat fara probleme in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.584.055 de dolari, dupa ce a invins-o pe croata Petra Martic cu 6-1, 6-1.Halep (30 ani, 26 WTA) a obtinut victoria dupa doar 53 de minute.Romanca…

- Sorana Cirstea si Simona Halep s-au calificat in optimile de finala ale turneului WTA1000 de la Indian Wells si vor juca intre ele Sorana Cirstea (27 WTA) a dispus cu scorul de 5-7, 6-1, 6-0, pe rusoaica Anna Kalinskaia (90 WTA) intr-un meci de doua ore si 21 de minute, tensionat si perturbat de factori…

- Primele doua romance din clasamentul WTA, Simona Halep si Sorana Carstea au obtinut victorii clare la Australian Open, unde favoritele continua sa cada Sorana Cirstea (38 WTA si Simona Halep (15 WTA s-au calificat fara mari probleme in turul III al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.…