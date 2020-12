Sorana Cîrstea, campioană la Dubai! Prestație de senzație în finala cu Siniakova Sorana Cirstea a facut, in aceasta dupa masa, o intreaga Romanie mandra. Sportiva noastra a triumfat la Dubai, in turneul ITF cu premii in valoare de 100.000 de euro, udpa un meci absolut incredibil cu Siniaova, in finala. A fost o victorie muncita pentru Sorana, scor 2-1 (4-6, 6-3, 6-2), care astfel incheie anul 2020 en fanfare. Partida a durat ….. Sorana a inceput perfect finala, cu un break chiar pe primul serviciu advers și s-a distanțat la 3-0. La scorul de 4-2, ceva in jocul sportivei noastre s-a intamplat, pentru ca nu a reușit sa mai puncteze pe tabela, timp in care adversara a obținut… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

