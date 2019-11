Stiri pe aceeasi tema

- Andra este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din Romania. Recent, ea a vorbit despre posibilitatea de a apela la oprațiile estetice. Pana acum interpreta nu s-a lasat pe mana medicului estetician și este mulțumita de felul in care arata. Cu toate astea, vedeta nu exclude varianta unei…

- Scene de coșmar in localitatea Cerignola din Italia. O romanca de 55 de ani a fost ucisa, miercuri, dupa ce a fost impușcata de un vecin, un barbat de 69 de ani. Italianul și-a impușcat și soți, apoi s-a sinucis, relateaza Rotalianul. Luminița Brocan locuia in zona agricola a localitații Cerignola,…

- "Avem o contestatie, din partea PSD, cu privire la aparitia pe reteaua de socializare Facebook a doamnei deputat Iurisniti Cristina, care a pozat buletinul de vot (...). Este in curs de solutionare. (...) In plangere se cere retragerea fotografiei si aplicarea de sanctiuni si, in masura in care este…

- Cantarețul de muzica country Ned leDoux trece printr-o mare drama. Fiica lui a murit la varsta de numai doi ani, relateaza Infobae. Haven LeDoux a murit asfixiata in urma unui accident care a avut loc la reședința artistului din Kansas. Tragedia a avut loc in urma cu o saptamana, insa anunțul trist…

- "Am fost intotdeauna un om loial unor valori pe care unii le considera perimate : credinta, patrie, familie. Nu ma voi schimba, la aceasta varsta! Nu as putea. De aceea am si anuntat, acum cateva luni, ca intentionez sa candidez ca independent la cea mai inalta functie in stat. Ca sa ma bat pentru…

- Alexandru Cumpanașu a decis sa vorbeasca despre Simona, soția lui. ”UN PRESEDINTE TANAR PENTRU UN VIITOR NOU SI SIGUR! Dragi romani, candidez pentru funcția de Președinte al Romaniei pentru ca am atat VIZIUNEA, MOTIVAȚIA, ENERGIA și TINEREȚEA necesara, cat și COMPETENȚA constituționala solicitata.…

- Raluca Pastrama a fost fotografiata la unul dintre concertele pe care soțul sau, Pepe, l-a susținut recent intr-un club din Capitala. Raluca Pastrama și-a insoțit partenerul de viața la un concert. Soția lui Pepe a fost o apariție care a cucerit pe toata lumea. Raluca a stralucit intr-o rochie de culoare…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata ucisa la Caracal, a facut, joi, o noua postare pe Facebook, in care acuza autoritațile ca n-au facut nimic și ca, in curand, va face un anunț și are nevoie de sfatul oamenilor.Intrebat zilele trecute de Victor Ciutacu, la Romania TV, daca va candida,…