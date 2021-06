Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca scandaluri nu se potolesc deloc in casa Mireasa. Romina și Costinela sunt protagonistele unui conflict de zile mari care o afecteaza foarte tare pe concurenta in varsta de 22 de ani, Romina. Mamele din casa nu au ramas indiferente la lacrimile Rominei și au ales cele mai bune cuvinte de incurajare…

- Iulia Salagean intervine in scandalul momentului și aduce acuzații grave la adresa Biancai Dragușanu. In cadrul unui interviu oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, fosta soție a lui Alex Bodi o face praf pe blonda showbiz-ului romanesc și spune ca ea a fost cea care i-a inchis contul de…

- Il incurajeaza doamna Daniela pe Alin catre o noua relație, dupa ce Adelina a fost eliminata din casa Mireasa? Aceasta este intrebarea care a stat pe buze a miilor de fani ai emisiunii, in urma plecarii concurentei. Iata ce declarații a facut aceasta despre fiul ei și Alina. Ce se intampla, de fapt,…

- Doamna Daniela a intervenit in discuțiile fetelor, care erau nemulțumite de refuzul Alinei de a se plia pe negocierile ținute de restul concurenților in privința task-ului de a-și schimba casele.

- Inca dinainte de decesul marelui actor, fiica sa a afirmat ca analizele tatalui eu au fost interpretate in mod eronat de catre medicii de la clinica privata, unde actorul fusese dus prima data. Aceasta ar vrea sa apeleze la un avocat pentru a dovedi ca a fost vorba de malpraxis.„S-a dus sa faca o radiografie,…

- Doamna Daniela a decis sa spuna tot adevarul despre modul in care fiul ei, Alin, a fost crescut de sora lui, Alexandra, in timp ce ea muncea printre straini sa ii poata crește decent. Soacra Adelinei și-a adus aminte de zilele in care adormea plangand, fiind la un pas de a renunța la visurile ei și…

- Denisa Filcea, soția lui Flick, a rabufnit pe internet. Aceasta și-a recunoscut o mare greșeala pe care a facut-o in raport cu urmaritorii ei. Ulterior, i-a pus la punct pe cei care au criticat-o. Acuzații la adresa soției lui Flick. Denisa Filcea a rabufnit Denisa Filcea este cunoscuta pentru relația…

- Adelina este atacata dur de sora iubitului ei, care nu o vrea sub nicio forma alaturi de Alin. Alexandra a venit la ”Mireasa, urzeala soacrelor” hotarata sa-l desparta pe fratele ei de partenera lui din casa Mireasa. Tanara considera ca Adelina nu este potrivita pentru Alin și nu este singura care gandește…