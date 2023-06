Stiri pe aceeasi tema

- Pe rețelele personale de socializare, Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj tranșant! Vedeta a izbucnit, dupa ce Dana Roba a fost mutilata cu un ciocan de soțul ei și se afla in stare grava la ATI. Iata ce a postat aceasta pe pagina sa de Instagram!

- O vedeta din showbiz trece prin momente grele. Aceasta a fost victima violenței domestice. Este vorba despre Dana Roba care a ales sa se desparta de logodnicul ei. Recent, aceasta a batuta de fostul soț. Ranile au fost atat de grave, incat aceasta a fost transportata la spital. Dana Roba, lovita cu…

- Au trecut cațiva ani buni de cand Dana Roba a decis sa iși schimbe viața, dupa ce l-a intalnit pe Dumnezeu, intr-o biserica penticostala. Vedeta a renunțat atunci la viața tumultoasa și aparițiile controversate care au adus-o in atenția publicului, și a luat calea credinței. L-a cunoscut pe Daniel Balaciu,…

- Dana Roba a fost batuta de soț! Vedeta din showbiz-ul de la noi a fost transportata de urgența la spital. Acum, bruneta se afla in stare grava. Incidentul are loc la doar cateva saptamani dupa ce aceasta a renunțat la verigheta, iar pe rețelele personale de socializare a inceput sa posteze zilnic mesaje…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Oana Roman discuta cu fanii ei de pe rețelele personale de socializare despre tot ce i se intampla in viața de zi cu zi. De aceasta data, vedeta a transmis un mesaj pentru toate persoanele cu care nu mai ține legatura. Iata ce a postat ea pe Instagram!

- Interlopul tranșat cu sabiile și macetele de membrii unei grupari rivale a transmis un mesaj incredibil, de pe patul de spital: a jurat ca ii va lichida cu mana lui pe atacatori. Insa, doar daca medicii vor reuși sa ii reatașeze macar una dintre maini.

- Alina Pușcaș și-a ingrijorat urmaritorii din mediul online, dupa ce a publicat o imagine in care aparea pe patul de spital, dand de ințeles ca este gata de operație. Ce se intampla cu prezentatoarea TV.

- Adda facut un anunț ingrijorator pe rețelele de socializare, asta dupa ce artista le-a impartașit fanilor sa aiba grija in aceasta perioada deoarece s-a trezit cu o capușa in pat. Adda a facut primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre momentele de panica prin care a trecut.