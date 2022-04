Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Japonia, considerata a fi cea mai in varsta persoana in viața din lume, a murit la venerabila varsta de 119 ani, transmite serviciul public de presa japonez. Potrivit NHK, Kane Tanaka s-a nascut nascuta pe data de 2 ianuarie 1903, scrie europafm.ro. Kane Tanaka a murit la un spital din…

- O prezentatoare de știri din Japonia a izbucnit in lacrimi in direct, in momentul in care a trebuit sa relateze despre faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, i-a decorat pe cei care au supravegheat masacrul de la Bucha, informeaza Daily Mail . In imaginile difuzate, se vede cum crainica a fost…

- Rusia a anuntat luni ca abandoneaza negocierile cu Japonia, cele doua tari neavand semnat un tratat de pace dupa Al Doilea Razboi Mondial din cauza unui diferend teritorial, argumentand cu "pozitia inamicala" a Tokyo in contextul conflictului in Ucraina, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Un avion cargo al fortelor aeriene ale SUA a inceput miercuri sa transfere in Ucraina casti si alte echipamente militare neletale donate de Japonia, informeaza Reuters, care noteaza ca este prima data cand o aeronava americana transporta echipamente ale fortelor nipone de autoaparare intr-o alta…

- In timp ce mii de potențiali luptatori din afara țarii se ofera voluntari pentru a ajuta Ucraina sa se apere impotriva invaziei Rusiei, unii se pot confrunta și cu consecințe legale in țarile lor de origine. Printre voluntari se numara cetațeni din Canada, Georgia, India, Japonia, Marea Britanie și…