- Nava fluviala Scenic Jade, cu pavilion Malta, a acostat astazi la terminalul de pasageri al Portului Constanta, cu 115 turisti din Statele Unite ale Americii si Canada.Nava este pentru prima data in Portul Constanta, croaziera avand pe itinerariu orasele de pe Dunare, Budapesta, Belgrad, Ruse, Giurgiu.…

- Prefectul Sorin Cornila, președintele Consiliului Județean, Doina Federovici, primarul Cosmin Andrei precum și alți șefi din administrația publica și-au dat intalnire la ora 9:00 in Piața Revoluției.

- Va fi ceva mai multa culoare pe strazile din Chisinau. Mozaicul de mari dimensiuni de pe un perete din preajma Teatrului de Opera si Balet va fi refacut. Este o munca meticuloasa, dar restauratorii ne asigura ca lucrarea va schimba in bine fata orasului. {{636624}}LILIA TURCANU, reporter TVR MOLDOVA:…

- Marea actrița Valeria Seciu a murit la 83 de ani, varsta pe care o implinise in prima zi a lunii august. Valeria Seciu traia in singuratate, dupa pierderea soțului in urma cu mai mult timp, actorul Octavian Cotescu.

- Municipiul Constanta si statiunea Mamaia se afla astazi sub avertizare cod portocaliu de ploi abundente. De altfel, vantul puternic a distrus mai multe umbrele de pe plaja din statiunea Mamaia, iar unele sezlonguri au fost luate de valuri de pe plaja. Marea este foarte agitata, valurile fiind foarte…

- Lumea teatrului romanesc este din nou in doliu. O actrița indragita s-a stins din viața și este acum plansa de colegii ei de breasla și de familie. Artista și-a dat ultima suflare la varsta de 68 de ani

- Sony a anunțat ca va mari prețurile pentru PS5 in Japonia , China, Australia, Mexic, Canada, Marea Britanie și restul Europei. Pe batranul continent, scumpirea va fi de 10%, in timp ce in Marea Britanie un PlayStation 5 va costa cu 6% mai mult. Compania da vina pe inflație și pe presiunea exercitata…

- Nava scoala "Mircea" a acostat sambata, 30 iulie, in portul militar Constanta, dupa ce a executat un mars de instructie cu o durata de 54 de zile.Potrivit Fortelor Navale Romane, la bordul velierului, au efectuat stagiul de practica 92 de studenti militari din anul al II lea de la Academia Navala "Mircea…