- Libraria Carturești Operei din Timișoara (Str. Nicolae Paulescu nr. 2, Piața Victoriei) va gazdui joi, 5 octombrie, cu incepere de la ora 18,30, lansarea carții „In creștere” de Mihai Mateiu, publicata de Editura Trei in colecția Autori Romani.

- Scriitorul Andrei Vornicu lanseaza vineri, 22 septembrie, cartea de poezie „scurtmetraje" (Editura Charmides, 2022) in cadrul Festivalului de Literatura in aer liber FORMA 3 – Pansament pentru Prezent (initiat de 3G HUB, in parteneriat cu Revista Vatra si M9 TV). Evenimentul va debuta la ora 15.00 cu…

- Editura Paul Editions anunța lansarea unei colecții de memorii biografice despre cele mai reprezentative personalitați pe care le-a avut țara noastra. Cartea in doua volume „Mari Romani – La rascruce de veacuri” semnata Nicolae Petrașcu cuprinde o serie de scrieri unice, istorisiri și trairi adevarate…

- Guvernul Republicii Moldova informeaza ca, in semn de respect și recunoștința pentru primul Președinte al țarii noastre, domnul Mircea Snegur, a fost deschisa Cartea de Condoleanțe electronica. Președintele Mircea Snegur, o personalitate marcanta in istoria naționala, a jucat un rol pivotant in consolidarea…

- Olimpicul maramuresean Traian Rareș Tuș, in prezent student la Oxford, iși va lansa vineri, 15 septembrie, incepand cu ora 13:00, la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” din Baia Mare, cartea in limba romana “Psalmii Ororii si cum lumea s-ar putea sfarsi maine”. Multiplul medaliat international la fizica…

- Mari 22 august de la ora 17 la Casa Memorial Panait Istrati din Grdina Public va ave loc o Sear de literatur român organizat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la publicarea Kyrei Kyralina de Panait Istrati. Prezint dr. Zamfir Blan cercettor tiinific i drd. Georgiana Troia profesor.

