Sopot a depus proiect pentru rețea de alimentare cu apă Primaria comunei Sopot iși propune sa valorifice la maximum posibilitațile oferite de noul program „Anghel Saligny” și a depus deja doua proiecte importante pentru comunitate. Unul dintre ele presupune introducerea rețelei de alimentare cu apa și are o valoare de 3,4 milioane de euro. Cel de-al doilea proiect continua investițiile demarate deja pentru modernizarea drumurilor din comuna. 34 de kilometri de rețea și 700 de racorduri Proiectul pentru introducerea rețelei de apa ar urma sa fie implementat in patru dintre satele comunei: Sopot, Belot, Bașcov și Pietroaia. Dupa ce alimentarea cu apa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au pornit noul sistem de iluminat pe leduri pe tronsonul Targu Jiu – Barsești. Este vorba despre o mica porțiune din noul sistem de iluminat public pe care primaria il amenajeaza din fonduri europene, un proiect ce se ridica la valoarea de 5 milioane de euro. Lucrarile continua pe restul…

- Irina Rusu ar fi putut sa fie medic veterinar. Asta daca, dupa cei sase ani de facultate, un an de pregatire si doi de doctorat, nu ar fi renuntat mai mult sau mai putin brusc, pentru ca i se parea tot mai dificil sa se regaseasca in aceasta meserie. S-a regasit insa intr-o alta activitate pe care a…

- Saptamana aceasta au inceput lucrarile la proiectul de amenajare a luncii Somesului Mic, finantat din fonduri europene. Prima zona in care se intervine este cuprinsa intre strazile Miraslau și Petuniei.Tronsonul susține legatura intre centrul de cartier (zona comerciala și de servicii Miraslau / Donath),…

- Șapte localitați din Dolj au rata de infectare peste 10 la mia de locuitiori. Cea mai mare rata de infectare este la Coțofenii din Fața- 15,11, la Malu Mare- 14,54, Grecești-14.46, Almaj- 12.98, Carcea- 11.56, Cernatești- 10.53. In Craiova rata de infectare este de 10,6 la mia de locuitori. Documentul…

- Modernizarile Camp Nou ar trebui sa fie gata pana la finalul anului 2025. Lucrarile fac parte din proiectul Espai Barca, unul care valoreaza in total 1,4 miliarde de euro. Conform unui comunicat oficial publicat de catalani, proiectul - care prevedea, intre altele, crearea unui campus și construirea…

- ClusterPower a inceput lucrarile intr-un parc tehnologic in care se vor construi cinci centre de date si o unitate de producere a energiei electrice necesara pentru asigurarea consumului intregului campus, investitia de aproape 40 de milioane de euro de la Mischii, judetul Dolj.

- Lucrarile de modernizare a Drumului Judetean (DJ) 561A Giurgita – Urzicuta – Afumati – Bailesti – Motatei – Unirea – Plenita – limita cu judetul Mehedinti au demarat anul trecut, cu fonduri europene obținute de Consiliul Județean (CJ) Dolj. Fiind vorba de cel mai lung drum din Dolj – 72 km, proiectul…

- Interviu cu primarul Danuț ARGHIROPOL – Domnule primar, in curand veți implini un an in funcția de edil al comunei Bozieni. Cu ce rezultate? Aș vrea sa informez locuitorii comunei noastre, ca anul pe care l-am parcurs in aceasta funcție a fost unul greu pentru toata lumea. In schimb, am și vești bune…