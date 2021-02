Proiectul Sophie and the Giants lanseaza single-ul “Right Now”, o piesa care vorbește despre situația in care ne aflam cu toții, din ultimul an, frustrarea de a fi blocat pentru o perioada și așteptarile care se manifesta pentru a putea depasi momentul. “Waste My Air” a fost prima melodie lansata de catre Sophie and the Giants care a fost difuzata de catre BBC Radio 1 in 2018. Trupa a fost invitata lui Jack Saunders la “Next Wave”, iar BBC a continuat sa sprijine activitatea trupei, difuzand și urmatoarele melodii lansate. In septembrie 2019, single-ul “The Light” a fost parte dintre campanie…