Sony Xperia 5 IV a fost certificat oficial de FCC, se apropie de lansare Sony ar putea lansa telefonul Xperia 5 IV in cadrul IFA 2022, conferinta tech care are loc la inceput de luna septembrie 2022. Telefonul tocmai a fost certificat de catre autoritatea FCC (Federal Communication Commission) din Statele Unite, deci se poate lansa in SUA fara probleme. Fiind parte a gamei Xperia 5, ne asteptam la un telefon compact, ingust, cu aspect 21:9. In 2021 Sony a lansat Xperia 5 III pentru a concura cu iPhone 13 si Galaxy S21, ca telefon compact si puternic. Documentele de la FCC sunt zgarcite cu informatiile dezvaluite despre Xperia 5 IV, dar aflam totusi ca masoara 155.74… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

