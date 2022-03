Sony şi Honda Motor se asociază pentru a construi vehicule electrice Companiile au declarat intr-un comunicat ca vor forma o societate mixta in acest an si isi propun sa inceapa vanzarea primului model in 2025. Honda va fi responsabila de producerea primului model, in timp ce Sony va dezvolta platforma de servicii de mobilitate, au spus acestia. In compania mixta ne-am dori sa conducem evolutia mobilitatii, combinand tehnologia si experienta noastra cu experienta indelungata a Honda in dezvoltarea mobilitatii si tehnologiile de fabricare a caroseriei vehiculelor”, a spus CEO-ul Sony, Kenichiro Yoshida. Companiile nu au dezvaluit detalii financiare ale relatiei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

