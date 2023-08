Stiri pe aceeasi tema

- OnePlus a lansat un telefon numit Ace 2 Pro, care ar putea sfarsi ca un OnePlus 11T in a doua parte a anului. El impresioneaza prin cantitatea foarte generoasa de RAM, de 24 GB. Alte detalii aflati mai jos. OnePlus Ace 2 Pro foloseste un procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, care e racit mult mai bine…

- LG nu este straina unor concepte care par cel puțin curajoase, iar de data aceasta surprinde cu StanbyME Go, un televizor care salașluiește intr-o valiza. Da, ai citit bine, StanbyME, pe langa faptul ca are un nume pe care parca cineva a uitat sa il verifice de typos, „traiește” intr-o valiza, fiind…

- Xiaomi a anuntat cateva produse noi in data de 14 august, printre care si tableta Pad 6 Max, dar si telefonul pliabil MIX Fold 3. Avem de-a face aici cu un smartphone cu balama regandita de la zero, cu procesor Snapdragon 8 Gen 2 si nu mai putin de doua camere telephoto la bord. Pliabilul se poate deschide…

- REȘIȚA – Inca o garnitura de tramvai, din cele 13 cate va numara viitoarea flota feroviara urbana, a ajuns la destinație! Convoiul agabaratic a ajuns, vineri dimineața, dupa ce a parcurs drumul de la Bursa (Turcia) in circa 10 zile, circuland mai mult… noaptea! Acum, odata ce-au ajuns mai mult de jumatate…

- Cauți un televizor performant, ca sa beneficiezi de avantajele unui device modern și multifuncțional, cu opțiuni superioare de conectivitate? Iți prezentam in continuare ce specificații tehnice și calitative sa urmarești și unde sa gasești cele mai bune oferte la televizoare smart.Studiaza…

- Atunci cand vine vorba de achiziționarea unui nou iPhone, utilizatorii au posibilitatea de a alege intre diferite opțiuni de stocare și conectivitate, in funcție de nevoile lor individuale. iPhone 13, unul dintre cele mai recente modele lansate de Apple, ofera o varietate de alegeri in aceste domenii.…

- Xiaomi 13 Ultra a ajuns in sfarsit in Europa, ceea ce ne bucura. Asta pentru ca Xiaomi 12S Ultra ne-a sarit, dupa ce Xiaomi Mi 11 Ultra a sosit si la noi pe continent. Xiaomi 13 Ultra costa 1500 de euro la noi. Xiaomi 13 si Xiaomi 13 Pro au debutat la MWC 2023 in februarie, iar acum apare si versiunea…

- Meta vrea sa anticipeze lansarea headsetului Mixed Reality Apple si tocmai a lansat casca Quest 3. Produsul costa 499 dolari si a fost dezvaluit de Mark Zuckerberg pe 1 iunie 2023. Dispozitivul va fi disponibil in toate tarile unde s-a vandut Meta Quest pana acum. Meta incearca sa anticipeze lansarea…