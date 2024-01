Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Ciprian Iacob, dupa un stagiu la PNL și cațiva ani de pauza, a revenit in politica dambovițeana. In ultima conferința de presa fost prezentat drept coordonatorul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare a Alianței Unitații Romanilor (AUR), in județul Dambovița. In același timp…

- Blocarea angajarilor face imposibila remedierea crizei resursei umane din sistemul medical, sustine Colegiul Medicilor din Romania, ceea ce pune "in pericol accesul populatiei la asistenta medicala primara".

- Schimbari pe scena politica in Germania: A fost lansat un nou partid de stanga radicalaUn nou partid de stanga radicala, antisistem si cu tendinte suveraniste si-a anuntat crearea luni in Germania, sub egida uneia dintre reprezentantele acestei miscari, Sahra Wagenknecht, cu intentia declarata de…

- Presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, si-a anuntat in iunie anul acesta intentia de a parasi functia, spre surprinderea tuturor. Dar modul in care si-a luat "adio" de la functia politica este putin probabil sa fie uitat, scrie publicația franceza Le Figaro, potrivit news.ro.Sambata, 30…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma, marti seara, ca Pilonul II de pensii va fi neatins in perioada urmatoare. Nicolae Ciuca a fost intrebat, marti seara, la Digi 24, daca are vreo suspiciune in privinta Pilonului II de pensii si a afirmat: „Nu avem niciun fel de suspiciune”.„Pilonul II de pensii…

- Pe culoarele politice se vorbește despre o inghețare totala a relațiilor dintre președintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu, iar picatura care a umplut paharul este vizita in SUA a lui Marcel Ciolacu.Surse politice susțin ca președintele Klaus Iohannis nu și-a dorit deloc ca Marcel Ciolacu…

- In aceste zile se desfașoara un amplu proces de cristalizare a Partidului Social Democrat la nivelul județului Alba, un proces care ne va aduce mai aproape de oameni și comunitate, un proces prin care vom recaștiga increderea cetațenilor din Alba. Schimbarile prin care trecem astazi vin ca un raspuns…

- CU CINE AR VOTA ROMANII LA ALEGERILE LOCALEPSD 31%PNL 17%USR 17%AUR 14%SOS Romania 6%PUSL 5%PMP 5%sursa: sondaj CURSCUM AR VOTA ROMANII LA ALEGERILE LOCALE1.007 persoane 18+ aniBucureștiMarja de eroare +-3.1%nivel de incredere 95%19-27 octombrie 2023sursa: sondaj CURS