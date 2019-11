Stiri pe aceeasi tema

- Vineri la miezul nopții a inceput campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale 2019. Aceasta se incheie sambata viitoare, 23 noiembrie, la ora 7 dimineața. Potrivit rezultatelor din primul tur, in finala se vor intrece candidatul PNL Klaus Iohannis și candidatul PSD, Viorica…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca nici Klaus Iohannis, nici Viorica Dancila, candidații care au intrat in cursa finala pentru scaunul de la Cotroceni nu au cerut sprijinul formațiunii UDMR, iar...

- Dan Barna este marele perdant din Turul I al alegerilor prezidențiale - nu doar ca nu a reușit sa intre in turul doi, dar scorul sau este mult mai mic decat al Vioricai Dancila de la PSD. Candidatul USR-Plus nu a reușit sa ia majoritatea voturilor in niciun județ din țara și nici macar in Diaspora.…

- Un sondaj intern transmis in PNL in debutul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale arata ca in timp ce șeful statului nu are probleme sa intre in turul II, este o lupta deschisa intre urmatorii candidați pentru intrarea in finala:Klaus Iohannis, candidatul PNL: 40%Viorica Dancila,…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Candidatii pentru alegerile prezidentiale duc o lupta stransa pentru a ajunge in turul II. Statistic, Viorica Dancila are cele mai mari sanse pentru a ajunge in marea finala alaturi de Klaus Iohannis. Intre timp, Dan Barna sustine alegerile anticipate…

- Liderul PSD Viorica Dancila isi lanseaza, astazi, la Romexpo, programul de prezidentiabil. Desi lansarea oficiala a avut loc in luna august, PSD organizeaza un nou eveniment, in debutul campaniei electorale, pentru o reconfirmare a statutului liderului partidului, care a pierdut in urma cu doua zile…

- "Dupa cum ati vazut motiunea a trecut. Au fost si colegi din PSD care au tradat. Nu este o problema. Am indeplinit foarte multe obiective din programul de guvernare. Opozitia sa vina in plen cat mai repede cu o noua formula guvernamentala. Fac un apel la Klaus Iohannis sa nominalizeze un nou premier",…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis isi doreste ca, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, contracandidatul sau sa fie Viorica Dancila.Theodor Paleologu a sustinut ca…