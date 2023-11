Aceste date au rezultat in urma unui sondaj de opinie realizat in perioada 28 iunie - 18 septembrie 2023 in urma accesarii site-uli TeMananc.ro. La sondaj au participat de 3.217 persoane și s-au cercetat diverse aspecte legate de obiceiurile alimentare la prima masa a zilei.

Sondajul arata ca printre cele mai consumate alimente sunt ouale (45%), urmate de sandvișuri și mezeluri (38.81%), branzeturi (29.1%), cereale cu lapte sau iaurt (27.01%).

Cand vine vorba de bauturi, cafeaua iși menține poziția de lider, fiind preferata de 60.75% dintre respondenți.

52.39% din respondenții…