- Agentia Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a facut publica „Lista rusinii”, adica numele companiilor care nu si-au platit obligatiile fiscale in trimestrul doi din acest an (perioada aprilie – iunie 2022). Lista nu include, insa, și persoanele fizice, urmare a faptului ca legislația a fost modificata…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta ca inspectorii institutiei au desfasurat controale la peste 4.200 de contribuabili in luna iunie si au dat amenzi de 83,63 milioane lei, conform celui mai recent comunicat al institutiei.

- In prezent, Romania se confrunta cu o capitalizare foarte slaba a companiilor, precum si cu cel mai scazut nivel al intermedierii financiare intre statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, exista o necesitate acuta pentru cresterea nivelului intermedierii financiare si, implicit, a creditarii companiilor…

- Procedurile de control fiscal ar putea fi modificate, in contextul digitalizarii, astfel incat sa fie verificati doar acei contribuabili care prezinta risc fiscal ridicat si real fata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), iar controlul sa fie efectuat de la birou, a afirmat Sia-Nicoleta…

- Profesorii care ofera meditații trebuie sa anunțe fiscul și sa depuna o declarație pe venit pana la data de 25 mai. Statisticile arata ca un elev roman din trei face meditații la cel puțin o materie. Profesorii care ofera meditații sunt obligații sa-și declare veniturile și sa plateasca impozit pentru…