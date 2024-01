Sondaj: PSD și AUR, partidele preferate de români la alegerile europarlamentare. PNL, cu 12% mai puțin decât PSD și 6% sub AUR Sondaj: PSD și AUR, partidele preferate de romani la alegerile europarlamentare. PNL, cu 12% mai puțin decat PSD și 6% sub AUR Potrivit celui mai recent sondaj efectuat de SOCIOPOL cu privire la starea politica a națiunii, PSD și AUR sunt partidele preferate de romani in contextul alegerilor europarlamentare. PNL a reușește pentru prima data in ultimii ani sa paraseasca primele doua locuri de pe scena politica din Romania, fiind la 6 procente sub AUR și la […] Citește Sondaj: PSD și AUR, partidele preferate de romani la alegerile europarlamentare. PNL, cu 12% mai puțin decat PSD și 6% sub AUR… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

