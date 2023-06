Stiri pe aceeasi tema

- Cand presa rusa din Moscova devine, nitam-nisam, unionista, ce credeți ca urmarește ea, stimați cititori? „Integrarea europeana ocolind Romania”, „Moldova merge in Europa ocolind Romania”, „Sandu iși duce țara sa in UE, nu in Romania”, sunt titluri din mass-media rusa pe marginea Summitului Comunitații…

- Curtea Constitutionala transeaza, in cursul zilei de astazi, abuzul in serviciu, dar si interceptarile Serviciului Roman de Informații (SRI) din dosarele penale.Conform surselor din cadrul Curții Constituționale, decizia judecatorilor va fi ca se poate și fara prag la abuzul in serviciu. Totuși,…

- Aproape o treime (29%) dintre cei chestionati in cadrul unui sondaj CURS realizat in Bucuresti, citat de news.ro, afirma ca ar vota cu PSD la alegerile locale, in timp ce 17% spun ca ar vota cu PNL si tot atatia cu USR. Mai mult de jumatate dintre respondenti au o parere proasta despre activitatea primarului…

- Doi din trei romani considera ca lucrurile se indreapta in direcția greșita iar trei din patru nu au incredere in partidele politice, conform unui sondaj al Uniunii Europene. Nivelul este mult mai scazut fața de cel inregistrat in vara anului trecut. Increderea in partidele politice a scazut la nivelul…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat marți, 4 aprilie, ca el si premierul PNL Nicolae Ciuca sprijina propunerea Ministerului Justitiei, dar ministrul Predoiu trebuie sa explice de ce a venit cu propunerea unui prag de 9.000 de lei, sub care fapta unui funcționar public…

- Alianța Fidesz-KDNP, aflata la guvernare in Ungaria, ar obține 51% din voturi, daca ar avea loc alegeri acum, in timp ce coalitia de stanga ar avea 26%, cu 10% mai puțin decat anul trecut, arata un sondaj al Institutului Nezopont din Ungaria. La convertirea acestor procentaje in mandate, Fidesz, partidul…

- Senatorii Coalitiei PSD, PNL și UDMR au dezincriminat miercuri abuzul și neglijența in serviciu sub pragul de 250.000 de lei, potrivit Libertatea . In 2017, guvernul Grindeanu – Dragnea a incercat sa introduca pragul de 200.000 de lei pentru abuzul in serviciu. Sute de mii de oameni au protestat atunci…